طائرة الركاب الروسية "إم إس - 21" تحصل على ترخيص الطيران

صرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، للصحفيين أن طائرة الركاب الروسية حصلت على شهادة أساسية لترخيص الطيران.

وقال:" حصلنا على الترخيص الأساسي. لكن الطلعات الجوية الاختبارية ستستمر عامي 2023 و2024 بغية توسيع أطر الترخيص الأساسي، والمقصود بالأمر هو الترخيص باستخدام المحرك روسي الصنع والجناح المركب روسي الصنع، مع العلم أن شهادة الترخيص الأساسي تتضمن في الوقت الراهن المحرك الأجنبي والجناح المصنوع من المواد المركبة الأجنبية".

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يذكر أن شركة "روسيا"، بصفتها فرعا لشركة الطيران "إيرفلوت" الروسية، كانت أعلنت في يوليو الماضي أنها تعوّل على بدء استخدام طائرة الركاب "إم إس – 21" في الصيف المقبل.

يذكر أن "إم إس – 21" هي طائرة الركاب الروسية متوسطة المدى للجيل الجديد التي صممتها شركة "إيركوت" الروسية ويمكن أن تتسع الطائرة لـ220 راكبا. وقامت الطائرة بأول رحلة جوية في 28 مايو عام 2017.

المصدر: نوفوستي