سلاح البحرية الروسي يحصل على غواصة نووية جديدة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سسيحصل على غواصة نووية جديدة من فئة Borei-A.

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية "مؤخرا أخرجت غواصة الجنرال سوفوروف من مبنى التجميع التابع لمصنع سيفماش، هذه الغواصة من فئة Borei-A تطورها روسيا في إطار المشروع 955А، بعد أن تجتاز الاختبارات اللازمة من المفترض أن تسلم لسلاح البحرية في الجيش الروسي في النصف الأول من عام 2023".

وتبعا للمصدر فإن "الغواصة من المفترض أن تنزل إلى المياه أوائل 2022، وبعدها ستستكمل عمليات تزويدها بالمعدات اللازمة، وخريف العام القادم من المخطط

أن تخضع لاختبارات الإرساء وبعدها لاختبارات الحركة والإبحار، وبعد هذه المراحل ستبدأ مرحلة الاختبارات الحكومية لهذه الغواصة استعدادا لتسليمها للجيش".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي 955А عام 2014، وفي 25 ديسمبر الجاري جرى إخراج الغواصة من مبنى التجميع ضمن احتفالية رسمية.

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ويمكن للغواصات التي تطورها روسيا في إطار المشروع 955А حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا