تزويد القوات البرية الروسية بـ "بي إم بي" لا مثيل لها في العالم

تخضع عربة المشاة القتالية "بي – 19" الحديثة في الوقت الراهن لمختلف الاختبارات. وفي حال نجاحها سيتم تزويد وحدات الجيش الروسي بها.

أعلن ذلك قائد القوات البرية الروسية مارشال الجيش، أوليغ ساليوكوف.

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وأعاد إلى الأذهان أن المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب – 2021" شهدت لأول مرة عمليات حربية نفّذها فصيل المشاة الميكانيكية المزوّد بعربات المشاة القتالية "بي – 19".

وقال إن من مميزات "بي – 19" تزويدها ببرج "إيبوخا" المدرع المقاتل الأوتوماتيكي المتحكم فيه عن بعد والذي تم تزويده بمدفع أوتوماتيكي يكافح مختلف نماذج المدرعات الخفيفة وكذلك القوة البشرية المزودة بسترات مصفحة.

ولدى برج "أيبوخا" المدرع الأوتوماتيكي منظومتان للأسلحة الأوتوماتيكية وهما منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات التي تدمّر الدبابات والمروحيات على مسافة بعيدة ومنظومة "بولات" المخصصة لتدمير المدرعات الخفيفة.

يذكر أن عربة "بي إم بي" الجديدة تتفوق على سابقاتها "بي إم بي – 2" و"بي إم بي – 3" من حيث قدرتها النارية. وليست لها مثيل في جيوش العالم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا