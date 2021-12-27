اختتام اختبار غواصة حاملة لطوربيد مسيّر نووي

ستختتم غواصة "بيلغورود" النووية للمهام الخاصة بصفتها غواصة حاملة للطوربيد النووي المسير العام المقبل اختباراتها الحكومية.

صرح بذلك للصحفيين مدير عام شركة "سيفماش" للسفن نيقولاي بودنيتشينكو. وأكد أن الاختبارات الحكومية للغواصة ستختتم فعلا عام 2022 وستبدأ الغواصة بعد ذلك الخدمة في البحرية الروسية.

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أعاد المدير العام إلى الأذهان أن غواصة "بلغورود" من مشروع 09852 نزلت في البحر23 أبريل عام 2019 وهي تحمل على متنها طوربيد "بوسيدون" النووي المسيّر الاستراتيجي.

يذكر أن طوربيد "بوسيدون" النووي المسيّر أطلقت عليه وسائل الإعلام الغربية تسمية "الدرون البحري ليوم القيامة" لقوته المدمرة الهائلة التي تقدر بـ ميغاطنيْن.

وسيسير الطوربيد على عمق كبير بسرعة هائلة تصل 60 عقدة بحرية. وقد يسبب انفجاره حدوث إعصار مدمر ربما يمسح مدنا ساحلية عن وجه الأرض.

جدير بالذكر أن كل غواصة للمهام الخاصة تحمل "بوسيدون" تتزود بـ6 طوربيدات نووية مسيّرة من هذا النوع. وتنحصر مهمة الطوربيد في تدمير القواعد البحرية للعدو المحتمل.

المصدر: تاس