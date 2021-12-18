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مصدر: تطوير صاروخ روسي موجه جديد مضاد للدبابات كورنيت

العلوم والتكنولوجيا

مصدر: تطوير صاروخ روسي موجه جديد مضاد للدبابات كورنيت
Sputnik
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قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري، إن روسيا طورت صاروخا جويا جديدا موجها مضادا للدبابات كورنيت –د .

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يعتبر هذا الصاروخ بمثابة التطوير اللاحق لخط الذخائر الموجهة من منظومة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات كورنيت –د".

وسيتم تركيبه على الدرونات القتالية الضاربة، وكذلك على المروحيات من طراز "كا-52 م".

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وأشار المصدر، إلى أنه تم حتى الآن اختبار الصاروخ الجديد عشرات المرات بإطلاقه من مروحية "كا-52 م". وكذلك تم إطلاق هذه الصواريخ الجديدة من طائرات بدون طيار من طراز " اينوخوديتس " و" فوربوست " و" التيوس".

ووفقا له، يصل مدى الصاروخ الجديد إلى عشرة كيلومترات وهو قادر على إصابة المركبات المدرعة الثقيلة، والأهداف الجوية المنخفضة الارتفاع والقليلة السرعة.

المصدر: نوفوستي

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