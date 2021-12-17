أستراليا تطور سفنا عسكرية جديدة لأسطولها الحربي

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن أستراليا تعمل على تطوير جيل جديد من السفن العسكرية لسلاح البحرية في جيشها.

وأشار الموقع إلى أن حوض بناء السفن Osborne Naval الأسترالي شهد مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال السفينة الأساسية من نوع Arafura ، والتي تسعى أستراليا لتطوير 12 سفينة منها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وحول الموضوع قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون: "سفن الدوريات العسكرية الحديثة من فئة Arafura هي السفن المستقبلية الواعدة لحماية حدود بلادنا البحرية، هذه السفن ستشكل رصيدا جيدا لجيشنا في المستقبل".

ومن المفترض أن يحصل سلاح البحرية الأسترالي على 12 سفينة جديدة من الفئة المذكورة، أول اثنتين ستصنعان في حوض Osborne Naval أما السفن العشر الأخرى فستصنع في حوض Civmec الأسترالي لبناء السفن.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Arafura نحو 80 م، وعرضها 13 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1640 طنا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، ونقل 60 شخصا، وقطع مسافة 4440 ميلا بحريا في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن برشاشات من عيار 12.7 ملم، ومدافع من عيار 40 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات، كما جهزت بزوارق سريعة صغيرة.

المصدر: سلاح روسيا