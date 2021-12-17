حاملات المروحيات الروسية الحديثة ستحصل على قوارب وطائرات مسيّرة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية أن سفن الإنزال الروسية الحاملة للمروحيات ستحصل على قوارب مسيرة لمكافحة الألغام البحرية.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية إن "سفينة الإنزال العسكري وحاملة المروحيات الجديدة إيفان روغوف، والتي تطورها روسيا في مصنع زاليف، سيتم تجهيزها بقوارب مسيّرة مخصصة لعمليات مكافحة الألغام البحرية".

وأضاف "جميع السفن الحاملة للمروحيات التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23900 ستحصل على قوارب موجهة وعلى طائرات مسيرة محلية الصنع، وستحصل كل سفينة على قاربين مسيرين على الأقل".

وأشار المصدر إلى أن القوارب المسيّرة التي ستحصل عليها هذه السفن ستتولى مهام اكتشاف الألغام البحرية والتعرف عليها، بينما ستدمر هذه الألغام بواسطة غواصات صغيرة موجهة عن بعد أيضا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفن العسكرية التي تطورها روسيا في إطار المشروع 23900 سيصل مقدار إزاحتها للمياه إلى 40 ألف طن، وستكون قادرة على حمل 1000 عسكري و16 مروحية، وطائرات ضاربة مسيرة، كما ستنقل 4 زوارق مخصصة لعمليات الإنزال السريع والقوات الخاصة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تطوير هذه السفن عام 2027.

المصدر: سلاح روسيا