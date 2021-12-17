"مي - 8" الروسية الثانية في التصنيف العالمي للمروحيات

شغلت مروحية "مي – 8" ( "مي – 17"، بصفتها نسخة قابلة للتصدير) المرتبة الثانية في العالم من حيث شعبيتها.

جاء ذلك في تقرير World Air Forces 2022 الذي نشرته مجلة Flight Global البريطانية.

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ووفقا للتقرير المذكور فإن 3 آلاف مروحية من أسرة "مي – 8/17 لا تزال قيد الخدمة في العالم في ديسمبر عام 2021. وإنها تشكل نسبة 14% من أسطول المروحيات العالمي، مع العلم أن مروحيات UH-60 Black Hawk بعددها 3248 مروحية تشغل المكانة الأولى في العالم (15%).

وفي المكانة الثالثة المروحية الأمريكية الأخرى AH-64 Apache بعددها 1219 مروحية (6%). وقد دخلت، حسب التقرير مروحيات "مي – 24/35 " الروسية بعددها 924 مروحية (5%) تصنيف أشهر المروحيات العالمية الـ10.

وجاء في التقرير كذلك أن أسطول المروحيات العالمي يتضمن حاليا 19946 مروحية.

يذكر أن "مي – 8" هي أسرة من المروحيات سوفيتية وروسية الصنع التي يتم إنتاجها المتسلسل في معامل شركة "مروحيات روسيا". وقد أطلقت الشركة ( شركة "ميل" سابقا) منذ عام 1965 نحو 12000 مروحية بمختلف نماذجها تصدر منها إلى ما يزيد عن 100 دولة.

المصدر: تاس