روسيا بصدد إنشاء مفاعل نووي للجيل الجديد يعمل بالنيترونات السريعة

ستدرس إدارة مؤسسة "روس آتوم" النووية الروسية مطلع عام 2022 اقتراحات واردة من الخبراء في المرافق الإنتاجية التابعة للمؤسسة بشأن إنشاء مفاعل نووي عامل بالنيترونات السريعة.

وقال رئيس مشاريع شركة "بروريف" التابعة لـ"روس آتوم" يفغيني آداموف، إن مفاعل " بي إن – 1200" السريع سيشكل أساسا لقطاع الطاقة النووية الروسية المستقبلية.

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يذكر أن المجلس العلمي التقني للمؤسسة كان قد وافق في وقت سابق على إنشاء المفاعل الجديد وأكد قابليته للمنافسة. أما مدير مؤسسة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف، فقال إن المفاعل النووي الواعد العامل بالنيترونات السريعة سينشأ بحلول عام 2030، بصفته مفاعلا خامسا في محطة "بيلويارسكايا" الكهروذرية التي قد أنشأ فيها مفاعل آخر من طراز "بي إن – 800" بقدرة 800 ميغاواط. أما قدرة المفاعل الجديد فستبلغ 1200 ميغاواط.

يذكر أن مفاعل "بي إن – 1200 " النووي الذي سينشأ على أساس تكنولوجيا النيترونات السريعة التي تعتمد مبدأ الدورة المغلقة ثنائية الأقسام واستنفاع الوقود النووي المستعمل لامثيل له في العالم. وإنه يتميز بأمان فائق وفاعلية قصوى، مقارنة بأجيال المفاعلات النووية السابقة.

المصدر: تاس