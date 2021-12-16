الفلبين تخطط للحصول على سفن عسكرية جديدة لسلاح بحريتها

ذكر موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن الفلبين تخطط لتزويد سلاح بحريتها بسفن عسكرية جديدة.

وتبعا للموقع فإن "الفلبين تخطط للحصول على سفينتين عسكريتين جديدتين من نوع Jose Rizal التي تصنعها شركة Hyundai Heavy Industries الكورية الجنوبية، وستدعم هاتان السفينتان السفن التي انضمت لسلاح البحرية الفلبيني عامي 2020 و2021".

وأشار الموقع إلى أن "الوثائق التي نشرت بعض تفاصيلها وزارة المالية الفلبينية تشير إلى أن الدفعة الأولى من صفقات الحصول على السفن الجديدة تبلغ نحو 74.5 مليون دولار".

وكان Jane's قد أشار في وقت سابق إلى أن الفلبين تبنت مشروعا لتحديث وزيادة قدرات سلاح بحريتها وتزويده بسفن جديدة، بقيمة تقديرية تعادل 560 مليون دولار تقريبا، وكانت خطط المشروع تهدف لشراء طرادات قتالية جديدة للجيش الفلبيني، لكن الخطط تعثرت قليلا بسبب مشكلات في التمويل.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Jose Rizal التي تصنعها "HHI" نحو 107.5 م، وعرضها 13.8م، ومقدار إزاحتها للمياه نحو 2600 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 110 أشخاص.

المصدر: سلاح روسيا