الجيش الروسي يتسلم ذخائر تحمي المعدات الحربية من الأسلحة فائقة الدقة

نفذت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية اتفاقية عقدتها مع وزارة الدفاع الروسية بشأن تزويد وحدات الجيش الروسي بذخائر تستخدم لحماية المعدات الحربية من الأسلحة فائقة الدقة.

وقامت شركة "تسني توتشماش" الروسية على وجه الخصوص بتصميم وإنتاج ذخائر تُطلق على شكل الرذاذ من شأنها حماية راجمات الصواريخ "أوراغان – 1 إم". وعلاوة على ذلك فإن تلك الذخائر تستطيع حماية مراكز الاستطلاع ذاتية الحركة " بي إر بي – 5 آ" وقاذفات اللهب من طراز "توس – 2" وغيرها من المعدات الحربية.

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وقال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" إن طول ذخيرة واحدة بعيار 76 ملم يتراوح بين 290 و495 ملم ووزنها 1800 – 2800 غرام.

وأضاف أنه تم الكشف عن الذخيرة لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021". وقد تطلق الذخائر من راجمات الصواريخ وقاذفات اللهب وغيرها من المعدات الحربية على شكل رشقات أو ذخائر منفردة.

وتغطي رشقة واحدة من الذخائر المعدات الحربية بستار أو سحابة يشكلها التشويش المركب الذي يجعل الصاروخ المهاجم ينحرف عن مساره، ما يؤدي إلى فقدان تواصله مع الهدف. ويمكن أن تستخدم الذخيرة في مختلف ظروف الطقس بما فيها مناطق القطب الشمالي حيث تبلغ درجة الحرارة 50 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا