وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن ميزات نموذج مطور من درون "الصياد" الضارب

لفت اهتمام وسائل الإعلام الغربية كشف وزارة الدفاع الروسية عن نموذج مطوّر لدرون"الصياد" الضارب في غرب سيبيريا .

وقالت صحيفة Meta Defense الفرنسية إن درون "الصياد" أصبح أكثر تخفيا عن الرادارات، وذلك بفضل استخدامه لمحرك جديد مزوّد بفوهة نفاثة مسطحة، الأمر الذي يمكّنه من توجيه ضربات في عمق دفاعات العدو.

إقرأ المزيد

أما الحمولة المفيدة الثقيلة فتسمح له باستخدام أحدث الذخائر، ما يمنح القوات الجو- فضائية الروسية تقدما تكتيكيا. وأضافت الصحيفة أن الصناعة الروسية تستعيد هيمنتها في مجال الدرونات المقاتلة بعد ما فقدتها في الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن البلدان الأوروبية لا تطوّر أي برنامج في هذا المجال.

وتعتبر صحيفة The Drive الأمريكية أن تصميم درون"الصياد" أصبح أكثر إتقانا. أما فوهته النفاثة المسطحة فتضمن له التخفي الأكثر عن الرؤوس الرادارية والرؤوس العاملة بالموجات تحت الحمراء للصواريخ المعادية. وأشار كاتب المقال في الصحيفة، توماس نيوديك، إلى أن الدرون الروسي أصبح أكثر استقلالية بفضل 20 – 25 طنا من الحمولة التي يحملها.

وقالت الصحيفة إن تصنيع درون "الصياد" عبارة عن قفزة نوعية حققتها روسيا في استخدام تكنولوجيات "ستيلز" للتخفي عن الرادارات، إذ أن "الصياد" يمكن أن يتحوّل مع مرور الوقت إلى طائرة حربية شبحية حقيقية.

يذكر أن الجيش الروسي يتوقع أن يتسلم نماذج أولى من درون "إس – 70، الصياد" بحلول عام 2024.

المصدر: روسيسكايا غازيتا