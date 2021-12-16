مصدر روسي يعلن إنجاز اختبارات الدرون الانتحاري "كوب"

قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إنجاز الاختبارات الحكومية الخاصة بالذخيرة القتالية القادرة على التحليق من طراز "كوب"، وتعتبر نتيجة الاختبارات إيجابية.

وأضاف المصدر: "ونتيجة هذه الاختبارات تمت التوصية باعتماد هذا النوع الجديد من الدرونات الهجومية الضاربة، في تسليح الجيش الروسي".

وأشار المصدر، إلى أن عمليات تسليم هذه الدرونات إلى القوات المسلحة ستبدأ في عام 2022 على الأغلب.

ونوه المصدر، بأن هذه الدرونات، يمكنها التحليق لفترة طويلة مع الذخيرة في منطقة الهدف المفترض وهي تعمل في وضع البحث، وعند العثور على الهدف، تقوم بتدميره كصاروخ جو-أرض موجه.

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ويشار إلى أن "كوب" من تصميم وتطوير شركة ZALA AERO ، التابعة لمؤسسة "كلاشينكوف". والدرون يعمل بمحرك كهربائي، وهو يحمل رأسا قتاليا يزن ثلاثة كيلوغرامات، وأقصى مدة لتحليقه - 30 دقيقة، بسرعة 130 كيلومترا في الساعة. يتم توجيه هذا الدرون بواسطة صورة الفيديو من كاميرا يحملها، وهو يتميز بدقة عالية، ويمكن إطلاقه بشكل خفي، وهو عديم الضجة وسهل التشغيل والتوجيه. وبحسب المصادر، استخدم الجيش الروسي هذا الدرون لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا.

المصدر: نوفوستي