الهند تختبر صاروخا حاملا للطوربيدات! (فيديو)

نجحت الهند في إجراء اختبارات على صاروخ جديد محلي الصنع يستعمل لإطلاق الطوربيدات، ستستخدمه في سلاح البحرية.

وتبعا لموقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية فإن الهند أجرت اختباراتها على الصاروخ المذكور في أحد المواقع العسكرية في 13 ديسمبر الجاري، وتحت إشراف منظمة الأبحاث الدفاعية الهندية DRDO.

وأشارت DRDO إلى أن الصاروخ أطلق من منصة أرضية متحركة، والاختبارات التي أجريت عليه بينت قدراته على نقل الطوربيدات إلى أقصى مدى ممكن بنجاح، كما تمت مراقبة مسار وحركة الصاروخ عبر رادارات خاصة.

Supersonic missile assisted torpedo system successfully tested from Dr APJ Abdul Kalam Island, Odishahttps://t.co/bmJpR0q5RBpic.twitter.com/w9OXcodKI9 — DRDO (@DRDO_India) December 13, 2021

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ومن جهته هنأ وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، المشاركين في اختبارات الصاروخ الجديد على نجاح الاختبارات، كما أشار رئيس منظمة DRDO ساتيش ريدي إلى أن الصاروخ سيزيد من قدرات الهند الدفاعية ومن قدرات سلاح بحريتها.

وتجدي الإشارة إلى أن العديد من البلدان تستخدم مثل هذا النوع من المنظومات الصاروخية لإطلاق الطوربيدات، ومن ضمنها الولايات المتحدة التي تملك أنظمة ASROC التي تعمل على سفنها الحربية.

المصدر: سلاح روسيا

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