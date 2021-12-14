جيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات في بولندا

أعلن جيولوجيون العثور على المئات من آثار أقدام الديناصورات في بولندا، محفوظة في حالة جيدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي.

وعُثر على الآثار والعظام المتحجرة بمنجم طيني مفتوح في بوركوفيتسه على بعد 130 كيلومترا جنوبي العاصمة وارسو.

وقال الجيولوجي، جيجوش نيدجفيدسكي: "يمكنك أن تقرأ سلوك الديناصورات وعاداتها في الآثار التي تركتها.. لدينا آثار لديناصورات وهي تجري وتسبح وتستريح وتجلس".

ويبلغ طول أكبر آثار أقدام الديناصورات آكلة اللحوم 40 سنتيمترا، ويمكن رؤية تفاصيل الجلد في كثير من الحالات.

وأوضح الجيولوجي جيجوش في بيان أنه "حتى تتحقق مثل هذه الحالة من الحفظ، كان لا بد أن تحدث سلسلة من الأحداث الخاصة جدا خلال وقت قصير".

وعُثر على عدة مئات من آثار الديناصورات تعود لسبعة أنواع على الأقل، فضلا عن بقايا من عظام الحيوانات والأسماك.

المصدر: "رويترز"