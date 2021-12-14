من الهرم الغامض إلى الجزيرة الشبح .. أغرب المواقع على Google Earth

يجمع برنامج Google Earth صورا من مصادر مختلفة، بدءا من الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى الصور الجوية المأخوذة من ارتفاعات أقل.

والأمر الأكثر إثارة بشأن التطبيق، أن جميع هذه الصور متاحة لأي شخص يقوم بتنزيل Google Earth.

وكشف البرنامج عن عدد من المشاهد الغريبة والغامضة على كوكبنا. ومن "الصليب المعقوف" العملاق، إلى "الهرم الغامض"، نعرض لكم بعضا من أفضل مواقع GOOGLE Earth الغريبة والمثيرة للجدل.

رمز الصليب المعقوف الضخم

GOOGLE EARTH

يمكنك رؤية هذا الرمز الضخم في صحراء كازاخستان الشمالية بفضل Google Earth.

وكثير من الناس يقارنونها برمز الصليب المعقوف المرتبط بالنازية.

ولكن هذه الرسومات الغريبة هي واحدة من العديد من الأشكال الجيوغليفية التي تم رصدها في منطقة Turgai Trough في عام 2007، ويُعتقد أنها تعود إلى آلاف السنين.

الهرم الغامض

GOOGLE EARTH

أظهرت صور من Google Earth حالة شاذة يعتقد البعض أنها قد تكون هرما لم يقع التنقيب عنه بعد في مصر.

ووقع اكتشاف العشرات من الهياكل الشاذة في مصر باستخدام Google Earth في السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، هناك جدل حول ما إذا كانت تمثل سمات طبيعية أو هياكل اصطناعية.

ومع ذلك، يزعم الخبراء أن الصورة تظهر فقط تلالا متآكلة.

نجم خماسي عملاق

Google Earth

هذا النجم العملاق في دائرة هو في الواقع حديقة في كازاخستان، عثر عليها على الشاطئ الجنوبي لخزان توبول العلوي.

وتربطه العديد من التعليقات عبر الإنترنت بـ "عبادة الشيطان" لكنها في الواقع مجرد نمط جميل من الطرق والأشجار.

نفس الصحراء

Google Earth

يمكن مشاهدة هذا التركيب الفني المسمى "نفس الصحراء" أو "تنفس الصحراء" في منطقة الجونة في مصر، ويقع بالقرب من شاطئ البحر الأحمر.

وقام بهذا العمل فريق من الفنانين بين عامي 1995 و1997. وتطلّب الأمر تفريغ 8000 متر مكعب من الرمال، إذ يغطي 100 ألف متر مربع من الصحراء، ويمثل العمل الفني دوامة هائلة من الأقماع الرملية والحفر المخروطيّة، والتي تظهر من السماء على شكل دوامة.

"بونيارد"

Google Earth

توضح هذه الصورة المكان الذي تموت فيه الطائرات. وتقع "بونيارد" الطائرات في توكسون، أريزونا. وهي أكبر مقبرة للطائرات في العالم.

عرش فولكان

Google Earth

تُظهر هذه الصورة مجموعة غريبة من النقاط بالقرب من مخروط بركاني (تكوينات بركانية) في أريزونا، والمعروف باسم عرش فولكان.

ويُعتقد أن هذا النمط يمكن أن يكون بسبب تحركات النمل الأحمر الحاصد.

صحراء غوبي

Google Earth

في أعماق صحراء غوبي الصينية توجد مجموعة غريبة تبدو عشوائية على ما يبدو من الخطوط البيضاء المتعرجة.

وعلى الأرجح هذه الخطوط هي مجموعة هوائي Yagi، والتي تُستخدم لتتبع الطقس وأبحاث الغلاف الجوي.

شفاه سودانية

Google Earth

تقع على تلة في الغرب بدارفور في السودان في ما يشبه الشفاه الفاتنة.

ويمكن أن يتشكل فقط من التباين بين ألوان الرمال المختلفة.

"جزيرة الشبح"

Google Earth

تقع هذه "الجزيرة الوهمية" الغامضة قبالة سواحل أستراليا وتظهر كشبح على خرائط "غوغل".

وتاريخيا، كان يُعتقد أن الجزيرة يبلغ طولها 24 كيلومترا وعرضها خمسة كيلومترات، ولكنك لن تجدها في خرائط "غوغل اليوم. وبدلا من ذلك، سترى مخططا خافتا لما يبدو وكأنه جزيرة طويلة، ولكن مع عدم وجود كتلة يابسة في الأفق.

بحيرة الدم الحمراء

Google Earth

بحيرة تقع خارج مدينة الصدر في العراق تحول لونها إلى اللون الأحمر لسبب غير مفهوم.

وكانت هناك تكهنات مستمرة بشأن سبب الظاهرة الغامضة ولكن حتى الآن لا يوجد تفسير رسمي.

"الوجه" الكندي

Google Earth

في الأراضي الوعرة الكندية، هناك ميزة جغرافية تشبه إلى حد كبير الوجه. وتُظهر الصورة أن الميزة تبدو وكأن لها أنفا وذقنا وشفاها.

المصدر: نيويورك بوست