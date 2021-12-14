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أسطول البحر الأسود يستعد لاستلام سفينة دعم لوجيستي بقدرات مميزة

العلوم والتكنولوجيا

أسطول البحر الأسود يستعد لاستلام سفينة دعم لوجيستي بقدرات مميزة
youtube/RussianArms
صورة أرشيفية
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في جيش البلاد يستعد لاستلام سفينة دعم لوجيستي جديدة بقدرات مميزة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "غادرت سفينة الدعم اللوجيستي الجديدةVsevolod Bobrov ميناءها في بالتيسك متوجهة إلى سيفوستوبل حيث ستنضم رسميا إلى صفوف السفن العاملة في أسطول البحر الأسود الروسي، انتقال السفينة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود قد يستغرق شهرا تقريبا، الأمر معتمد على الظروف الجوية والملاحية التي ستواجهها السفينة".

وأشار البيان إلى أن السفينة كانت قد خضعت خلال العامين الماضيين لعدة مراحل من الاختبارات قام فيها المختصون من التحقق من قدراتها الأساسية وعمل وحدات الطاقة والمعدات الملاحية ومعدات التوجيه فيها، كما اختبروا قدرات الرافعات ومعدات الدعم اللوجيستي المزودة بها.

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وتعتبر هذه السفينة ثاني سفينة دعم لوجيستي من الفئة الحديثة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23120، وتتميز هذه السفن بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في البحار والمحيطات المتجمدة دون أن تشق كاسحات الجليد طرقا خاصة لها، ويبلغ طول هذه السفن 95 مترا، وعرضها 22 م، ويمكنها الحركة في المياه بسرعة 18 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل، والعمل لـ 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، كما جهزت بحجرات خاصة لنقل البضائع، ورافعات خاصة.

المصدر: سلاح روسيا

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