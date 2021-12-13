روسيا تعرض على دول مجلس القطب الشمالي مبادرة "الأمن الحيوي"!

بادرت روسيا إلى طرح مبادرة "الأمن الحيوي" وهي مشروع للحماية من فيروسات ناشئة جراء ذوبان الجليد الأزلي في إطار منظمة مجلس منطقة القطب الشمالي الذي تولت رئاسته العام الجاري.

والذي يضم كلا من روسيا وكندا والولايات المتحدة والدنمارك والنرويج وفنلندا.

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ويقضي المشروع الروسي بمكافحة الفيروسات التي قد تنشأ جراء ذوبان الجليد الأزلي في منطقة القطب الشمالي.

وأوضح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس لجنة المسؤولين الدوليين في مجلس القطب الشمالي، نيقولاي ، إن الاحترار العالمي في المناطق الشمالية للكرة الأرضية قد يتسبب في استيقاظ الفيروسات التي كانت تختبئ سابقا تحت طبقات الجليد الأزلي. وقد طرحت موسكو مشروع التصدي المشترك لهذا الخطر.

وقال، كورتشونوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية إن هناك خطرا لإحياء فيروسات مجمدة قديمة، ويجب على علماء العالم أن يكونوا جاهزين للتصدي لهذا الخطر قبل أن يهدد البشرية. كما يجب عليهم الإنذار المبكر عن كل المخاطر التي تجلبها ظاهرة الاحتباس الحراري.

يذكر أن العلماء قد أعلنوا العام الماضي أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند قد مر بـ"نقطة اللاعودة"، والآن فإن الجبال الجليدية محكوم عليها بالفناء، مهما فعلت البشرية، بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها إيقاف عملية الاحتباس الحراري.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة Nature العلمية إلى أن الجبال الجليدية الذائبة في غرينلاند تنتهي أخر المطاف في المحيط، وأنها مصدر رئيسي لارتفاع منسوب الماء في البحار. والمقصود بالأمر هو 280 مليار طن متري من الجليد الذائب كل عام.

المصدر: تاس