عالم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يزعم أننا على وشك الانقراض الجماعي!

قد يواجه كوكب الأرض حدث انقراض جماعي سادس، حيث حذر العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من أن تغير المناخ يدفع محيطاتنا إلى حافة الانهيار.

وحدثت خمسة انقراضات جماعية على الأقل في الماضي، مدفوعة بظواهر كونية وطبيعية. ويقدر العلماء أن ما يصل إلى 99.9% من جميع أشكال الحياة، النباتية والحيوانية، قد قضي عليها. وحدث الانقراض الأخير، وهو ما يسمى بالانقراض الطباشيري الثالث، منذ حوالي 66 مليون سنة عندما ضرب كويكب قاتل الكوكب قبالة سواحل المكسيك الحديثة.

ولم يقتصر الأمر على إنهاء الانقراض الطباشيري فجأة لعهد الديناصورات، بل قضى على ما يصل إلى 75٪ من الحياة على الأرض في تلك المرحلة.

ويخشى العديد من العلماء أن مصيرا مشابها قد ينتظرنا في المستقبل، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البشر قد يكون لهم يد في زوال الكوكب.

ووفقا لعالم الجيوفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دانيال روثمان، فإن النشاط البشري لديه القدرة على تعطيل دورة الكربون العالمية والتسبب في كارثة بيئية مدتها 10000 عام.

وتحدث العالم سابقا عن تنبؤاته الرهيبة، والتي ادعى أنها قد تتحقق بحلول نهاية القرن.

وفي إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Science Advances، حلل التغييرات التي طرأت على دورة الكربون على مدار الـ 540 مليون سنة الماضية، بما في ذلك الانقراضات الجماعية الخمس الماضية.

واستخدم هذا لتحديد "عتبة السعة" في دورة الكربون، والتي بعد ذلك يعتقد أن الظروف على الأرض أصبحت غير مستقرة للغاية لاستدامة الحياة.

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وبناء على بحثه، ادعى البروفيسور روثمان أن الأرض يمكن أن تدخل "منطقة غير معروفة" بحلول عام 2100، ما يؤدي إلى كارثة على مستوى الكوكب يمكن أن تستمر حتى 10000 عام.

وكرر مخاوفه في مقابلة جديدة مع Times of Israel، حيث قال: "في كل مرة كان هناك حدث كبير في تاريخ الحياة، كان هناك أيضا اضطراب كبير في البيئة".

وتعرف دورة الكربون بأنها العملية التي يتحرك من خلالها الكربون بين المحيط الحيوي للكوكب، والغلاف الأرضي والغلاف المائي والغلاف الجوي. وإلى جنب دورة المياه ودورة النيتروجين، تعد العملية أساسية لاستدامة الحياة على الأرض.

ويشعر عالم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالقلق بشأن كمية الكربون التي تترسب في المحيطات نتيجة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صنع الإنسان. كما أن وجود الكثير من الكربون في المحيط يجعل المياه حمضية للغاية ومن المحتمل أن تكون غير مضيافة للعديد من الأنواع.

ووفقا للبروفيسور روثمان، ارتبطت أربعة على الأقل من حالات الانقراض الجماعي الخمس الماضية بزيادة معدل تغير دورة الكربون. وهو يعتقد أن البشر يضخون الكثير من الكربون في الغلاف الجوي، أسرع مما كان عليه الحال في الأحداث الجيولوجية الماضية وعلى نطاقات زمنية أقصر بكثير.

ويقدر البروفيسور روثمان عتبة الكربون في المحيط بحوالي 300 غيغا طن لكل قرن.

ولسوء الحظ، تشير بعض التقديرات إلى أن الأرض في طريقها لإضافة ما يصل إلى 500 غيغا طن بحلول عام 2100.

وقال العالم: "تمثل الانقراضات الجماعية نوعا من سلسلة من ردود الفعل الإيجابية التي تتسبب في انهيار النظام البيئي العالمي. وما نراه اليوم خطير للغاية؛ ومع ذلك، لا أعرف كم هو ضروري لنقلنا إلى نقطة التحول التي من شأنها أن تخلق كارثة عالمية للنظام البيئي العالمي. ولا أستطيع أن أقول إننا لم نفعل ذلك، فأنا لا أعرف كيف أقول متى نفعل ذلك".

وتكمن المشكلة الرئيسية الآن، وفقا للخبير، في الحد من الطرق التي نلوث بها البيئة ومعرفة طرق خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وأضاف: "بالطبع كنا نعلم ذلك بالفعل، لكن هذا يوفر نوعا آخر من الأسباب للقيام بذلك. وهناك أشياء يمكن أن تحدث والتي تتجاوز بشكل أساسي قدرتنا على فهمها".

المصدر: إكسبريس