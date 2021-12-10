إسبانيا تطيل عمر إحدى أهم غواصاتها الحربية

ذكر موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا قررت إطالة مدة خدمة إحدى غواصاتها العاملة في سلاح البحرية.

وجاء في منشور على الموقع مؤخرا "قررت إسبانيا إطالة عمر خدمة غواصة ترامونتانا العاملة في سلاح بحريتها لمدة عام آخر، الغواصة كانت من المفترض أن تعمل في الجيش الإسباني حتى صيف عام 2022 لكن تقرر تمديد مدة خدمتها عاما آخر".

وتبعا للموقع فإن القرار جاء بعد التشاور مع الخبراء من شركتي Navantia و Naval Group اللتين ساهمتا في صنع الغواصة، حيث أكد الخبراء أنها قادرة على العمل لعام إضافي.

وتنتمي هذه الغواصة لفئة غواصات Galerna التي طورت في ثمانينيات القرن الماضي، ويبلغ طول كل واحدة منها 67 مترا، وعرضها 6 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1760 طنا.

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ويمكن لهذه الغواصات نقل طاقم مكون من 41 شخصا، والغوص لعمق 300 م، والحركة بسرعة 20.5 عقدة بحرية، كما سلّحت بمنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق الألغام البحرية، ومنصات لإطلاق صواريخ SM-39 المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا