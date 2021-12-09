تركيا تدعم سلاح بحريتها بسفينة استطلاع جديدة

ذكر موقع Naval News أن سلاح البحرية التركي حصل مؤخرا على سفينة عسكرية جديدة مصممة لمهام الدوريات والاستطلاع.

وتبعا للموقع فإن "تسليم السفينة الجديدة لسلاح البحرية التركي لم يجر خلال احتفالية رسمية علنية، لكن حوض STM Defense التركي لبناء السفن الذي صنعها أكد تسليمها، وكان هذا الحوض قد بدأ بتصنيعها في مايو 2017 بموجب عقود موقعة مع وزارة الدفاع في البلاد".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أشار في وقت سابق إلى "أن السفينة المذكورة ستكون واحدة من اهم السفن في سلاح البحرية التركي، وستكون عيون وآذان تركيا في البحر".

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ويبلغ طول هذه السفينة 99.5 م، وعرضها 14.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2500 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، وحمل مروحيات بحرية، والعمل لمدة 45 يوما في كل مهمة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن " Ufuk" جهزت بمنظومات رادارية نشطة من نوع ÇAFRAD، والتي من المفترض أن تستخدم أيضا مع سفن ÇAFRAD التركية الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا