بيلاروس تختبر منظومة مطورة لراجمة الصواريخ "أوراغان"

شهد ميدان "أوسيبوفيتشي" البيلاروسي للتجارب اختبار منظومة مطوّرة لراجمة الصواريخ "أوراغان" (الإعصار) التي حصلت على منصة جديدة .

وهي شاحنة "ماز - 6317" بيلاروسية الصنع التي حلت محل شاحنة "زيل" سوفيتية الصنع. وتم تزويد راجمة الصواريخ المطورة بوسائل الاتصال والأجهزة الأوتوماتيكية الحديثة. واستغرقت عملية تحديث راجمة الصواريخ عامين.

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وقال قائد قوات الصواريخ والمدفعية في الجيش البيلاروسي العميد، غينادي كوزلوفسكي، بعد إنجاز الرمايات الحية باستخدام راجمة الصواريخ "أوراغان" إن المنظومة المطوّرة عيار 220 ملم أظهرت أثناء اختبارها نتائج جيدة تتفق مع ما كان يتوقع تحقيقه.

يذكر أن راجمة الصواريخ "أوراغان" عيار 220 ملم ذات 16 ماسورة دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1975. وتطلق المنظومة خلال 20 ثانية 16 صاروخا غير موجه يزن كل منها 280 كيلوغراما.

يشار إلى أن الجيش الروسي قد تسلم المنظومات ثنائية العيار من راجمات الصواريخ "أوراغان – 1 إم" وبمقدورها استخدام صواريخ عيار 220 أو 300 ملم التي تنقل داخل حاويات خاصة. وبلغ مدى إطلاق الصواريخ 120 كلم.

وتحقق المنظومة دقة فائقة للرمي بفضل استخدام الملاحة الفضائية. وتستخدم المنظومة الروسية منصة شاحنة "إم زي كا تي – 7930 "المزودة بمحرك ينتح قوة 500 حصان والتي حلت محل شاحنة "زيل - - 135 إل إم".

المصدر: روسيسكايا غازيتا