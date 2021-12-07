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شبكة الإنترنت تنشر فيديو يظهر إجلاء درون شبحي إيراني بمروحية "مي – 8"

العلوم والتكنولوجيا

شبكة الإنترنت تنشر فيديو يظهر إجلاء درون شبحي إيراني بمروحية
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صورة أرشيفية
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هبط درون "شهيد – 191" الشبحي النفاث التابع للحرس الثوري الإيراني اضطراريا في محافظة بختيارية الإيرانية.

وحسب الصور الفوتوغرافية فإن الدرون لم يتعرض لأي أعطاب ملحوظة بسبب استخدامه مظلات على متنه.

وقد أثار الحادث اهتماما كبيرا لدى السكان المحليين الذين أتوا ليشهدوا عملية إجلاء الدرون من قبل مروحية "مي 8" روسية الصنع.

يذكر أن درون Shahed-191 عبارة عن نسخة مصغّرة  لدرون RQ-170 الأمريكي السري الذي أسقطه الإيرانيون في ديسمبر عام 2011. واستطاع المهندسون المحليون أن يصنعوا على أساسه بضعة درونات مزودة بمحركات نفاثة ومكبسية.

ويزن الدرون 500 كلغ، طوله 2.7 متر، باع جناحه 7.31 متر، وزن الحمولة المفيدة 100 كلغ، ارتفاع تحليقه 7600 متر، مدى عمله 750 كلم، سرعته القصوى 350 كلم/ساعة. ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 4.5 ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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