شبكة الإنترنت تنشر فيديو يظهر إجلاء درون شبحي إيراني بمروحية "مي – 8"

هبط درون "شهيد – 191" الشبحي النفاث التابع للحرس الثوري الإيراني اضطراريا في محافظة بختيارية الإيرانية.

وحسب الصور الفوتوغرافية فإن الدرون لم يتعرض لأي أعطاب ملحوظة بسبب استخدامه مظلات على متنه.

Watch the moment poor RQ-191 surveillance drone hanged under a Mi-171 utility helicopter of #IRGC Aerospace Force this morning. #IRGCASF also claims its emergency landing took place yesterday morning & not last night. They recovered it today. pic.twitter.com/SHdKK9TDx9 — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) December 5, 2021

وقد أثار الحادث اهتماما كبيرا لدى السكان المحليين الذين أتوا ليشهدوا عملية إجلاء الدرون من قبل مروحية "مي 8" روسية الصنع.

يذكر أن درون Shahed-191 عبارة عن نسخة مصغّرة لدرون RQ-170 الأمريكي السري الذي أسقطه الإيرانيون في ديسمبر عام 2011. واستطاع المهندسون المحليون أن يصنعوا على أساسه بضعة درونات مزودة بمحركات نفاثة ومكبسية.

ويزن الدرون 500 كلغ، طوله 2.7 متر، باع جناحه 7.31 متر، وزن الحمولة المفيدة 100 كلغ، ارتفاع تحليقه 7600 متر، مدى عمله 750 كلم، سرعته القصوى 350 كلم/ساعة. ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 4.5 ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا