إسبانيا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة طورتها لصالح السعودية

شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia الإسبانية في سان فرناندو مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة عسكرية جديدة طورت لصالح سلاح البحرية السعودي.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن السفينة الجديدة التي تحمل اسم "جلالة الملك عنيزة"، والتي أنزلت إلى المياه مؤخرا، هي خامس سفينة عسكرية من فئة "السروات" تقوم إسبانيا بتطويرها لصالح سلاح البحرية السعودي.

وحضر الاحتفالية التي خصصت لتعويم السفينة قائد القوات البحرية السعودي، فهد بن عبد الله الغفيلي، وعدد من ضباط سلاح البحرية السعودي، وممثلون عن شركة Navantia الإسبانية.

وكانت السعودية قد وقعت مع شركة Navantia الإسبانية عام 2018 عقودا لتطوير 5 فرقاطات حربية جديدة لصالح الجيش السعودي، وبلغت قيمة العقود نحو 1.8 مليار يورو.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "السروات" التي تطورها إسبانيا للسعودية نحو 104 أمتار، وعرضها 14 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2500 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة.

وسلحت هذه السفن بمدافع من عيار 35 و76 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ ESSM المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا