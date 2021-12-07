روسيا بصدد تصنيع توربينات هيدروجينية لتوليد الكهرباء

تعتزم روسيا أن تقوم في غضون 5 أو 6 أعوام بتصنيع توربينات تستخدم الهيدروجين كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.

أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منصوروف في اجتماع عقده المجلس الروسي الإيطالي المشترك للتعاون الصناعي والمالي.

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وقال:" إننا نعوّل على إنجاز المشروع الخاص بتصنيع توربينات هيدروجينية تستخدم الهيدروجين، بصفته وقودا بيئيا نقيا، لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف الوزير أن المهندسين الروس قد أطلقوا نماذج اختبارية للحافلات الهيدروجينية. وأعاد إلى الأذهان أن الإنتاج الصناعي المتسلسل لتلك الحافلات سيبدأ في البلاد بحلول عام 2023.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا دخلت، حسب تقييم الخبراء، في قائمة البلدان الرائدة في مجال التخلي عن الهيدروكربونات وأضاف أن حصة الطاقة التي يتم توليدها من دون تشغيل الكربون تجاوزت في روسيا 40%. وأضاف قائلا:" إذا أخذنا في الاعتبار الغاز الطبيعي فإن تلك النسبة ترتفع إلى 86%".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تسعى إلى إنجاز مشروع الحياد الكربوني ( التخلي التام عن استخدام الهيدروكربونات) بحلول عام 2060

المصدر: تاس