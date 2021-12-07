روسيا تختبر مدفع هوتزر شبه الأوتوماتيكي

تنطلق العام المقبل الاختبارات الحكومية لأقوى وأحدث مدفع هوتزر ذاتي الحركة في روسيا.

وهو مدفع "كواليتسيا - إس في". صرح بذلك لصحيفة "إزفيستيا" الروسية مصدر في وزارة الدفاع الروسية.

وحسب المصدر فإن الاختبارات يجب أن تنتهي في سبتمبر المقبل. ويعد "كواليتسيا - إس في" مشروعا روسيا تقنيا طموحا تتحقق في إطاره تكنولوجيات حديثة حوّلت المدفع إلى آلة أوتوماتيكية تصيب العدو اعتمادا على حاسوب إلكتروني يقوم بإعداد كل البيانات اللازمة لإطلاق النيران وتدمير العدو. ولديه روبوت خاص يتولى نقل الذخائر وتعمير المدفع.

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ويستخدم المدفع أحدث الذخائر فائقة الدقة. ويتفوق مدفع "كوايتسيا – إس في" الروسي على مثيلاته في جيوش حلف "الناتو". وسيزيد استخدامه في القوات البرية للجيش الروسي إلى حد بعيد من فاعلية المدفعية الروسية.

وسيستخدم مدفع "كواليتسيا" لتدمير الأهداف الهامة في مؤخرة العدو وبالدرجة الأولى مراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية والمطارات الميدانية وطرق الإمداد. ويستطيع المدفع تدمير الأهداف فورا بعد تلقي إحداثياتها، خلافا للطائرات التي يجب أن تصل موقعا معينا لها قبل أن تدمره، الأمر الذي يزيد أضعافا من احتمال إصابة الهدف.

ويتم وضع مدفع الهوتزر عيار 152 ملم على منصة دبابة "تي – 90" ويبلغ مدى عمله 70 – 80 كلم، وسرعة الرمي 12 طلقة في الدقيقة.

المصدر: تاس