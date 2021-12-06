"سترتك المستقبلية قد تصنع من الفطر"! .. تطوير بديل نباتي للجلد من الفطريات!

طوّر علماء بديلا نباتيا للجلد، مصنوعا من الفطريات (الغزل الفطري "الميسيليوم") - الخيوط الأنبوبية الموجودة في الفطريات.

وصُمم الجلد من قبل شركة MycoWorks للمواد الحيوية ومقرها سان فرانسيسكو، حيث تعتبر المادة الجديدة أكثر أخلاقية ولها تأثير بيئي أقل من الجلد الطبيعي المصنوع من جلود الحيوانات.

وتعمل MycoWorks بشكل وثيق مع حرفيي الجلود التقليديين "ذوي الخبرة في صناعة الجلود الجاهزة" لجعلها غير قابلة للتمييز عن الجلد الطبيعي.

Wonderful sustainable alternative to leather, and I love leather. @MerlinSheldrake@MycoWorksInc Californian firm touts ‘mushroom leather’ as sustainability gamechanger https://t.co/Yy0yRd63rS — PhilWriterUKManufacturing (@PhilWriterUKMa1) December 2, 2021

وستكون الملابس التي تستخدم الميسيليوم، أيضا قابلة للتحلل البيولوجي، ما قد يضع حدا للتأثيرات البيئية الضارة لـ "الموضة السريعة".

وقال الدكتور مات سكولين، الرئيس التنفيذي لشركة MycoWorks، لـ"الغارديان": "يمكن أن يعطي الجدوى نفسها مثل جلد الحيوان".

ويمكن إنتاج بدائل الجلود من الفطريات عن طريق إعادة تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والحرجية منخفضة التكلفة مثل نشارة الخشب.

وتعمل هذه كعلف لنمو الفطريات - كتلة متشابكة من الخيوط الفطرية الممدودة - والتي تنمو لتصبح صفيحة وفي غضون أسبوعين يمكن حصاد الكتلة الحيوية الفطرية.

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ويمكن إنماء تقنية MycoWorks الحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمى Fine Mycelium، من الفطريات في الصواني في غضون أسابيع.

وتبعا للشركة، فإن Fine Mycelium "يكرر مظهر الجلد وملمسه بينما يتفوق عليه في القوة والمتانة". وتعمل التكنولوجيا على تعزيز الفطريات أثناء نموها لتحقيق "قوة ومتانة لا مثيل لها".

وأنهي المنتج النهائي، المسمى Reishi، بواسطة شريك MycoWorkss في إسبانيا، وهي شركة اسمها Curtidos Badia.

ولا تعتبره MycoWorks بديلا للجلد الطبيعي، بل تعتبره "مادة جديدة تماما بخصائصها الخاصة".

وعادة، تأتي الجلود المصنوعة من الحيوانات من الماشية، وكذلك الأغنام والحملان والماعز والخنازير وحتى الحيوانات المائية مثل الفقمة والحيتان والتماسيح.

ويجلب الجلد المصنوع من جلود هذه المخلوقات قضايا أخلاقية بالإضافة إلى مخاوف بشأن إزالة الغابات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتربية الماشية.

وظهر الجلد النباتي بالفعل على منصة العرض - في عام 2019، كشفت المصممة الصديقة للبيئة ستيلا مكارتني النقاب عن أول حقيبة مصنوعة من الفطريات.

ثم تابعت عرض حقائب الميسيليوم المستدامة في أسبوع الموضة في باريس في أكتوبر كجزء من مجموعتها لربيع 2022.

المصدر: ديلي ميل