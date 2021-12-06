بوينغ تنوي اختبار درونها الجديد مع حاملات الطائرات

أعلنت شركة بوينغ أنها ستختبر درون MQ-25 المخصص لتزويد الطائرات بالوقود جوا مع حاملات الطائرات الأمريكية قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لسلاح البحرية الأمريكي "تم تسليم نموذج طائرة MQ-25 المسيرة مؤخرا إلى حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش ليتم اختباره في الظروف البحرية".

وتبعا للبيان فإن نموذج الطائرة المذكور لن يخضع لاختبارات الطيران من على متن الحاملة حاليا، بل سيتم أولا تقييم دمج أنظمة الطائرة مع أنظمة الحاملة والتحقق من آلية الاتصال بينهما، كما سيتم اختبار آلية عمل محركات الطائرة في ظروف وجود رياح قوية.

وكانت بوينغ قد كشفت العام الماضي عن نموذج MQ-25 ، وأشارت إلى أن هذه الطائرة ستكون قادرة في المستقبل على تزويد الطائرات والمقاتلات والدرونات الحربية بالوقود جوا، وعلى مسافات تبعد أكثر من 900 كلم عن حاملات الطائرات التي ستقلع منها، وحينها ستتخلى الولايات المتحدة عن اعتماد طائرات F/A-18E/F لهذه المهمات.

وفي يونيو العام الجاري خضعت الطائرة لاختبارات نجحت خلالها بتزويد مقاتلة F/A-18 بالوقود في الجو، وفي سبتمبر الماضي أجرت اختبارات مشابهة لتزويد مقاتلة F-35C بالوقود جوا أيضا.

المصدر: سلاح روسيا