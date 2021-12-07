تزويد مروحيتين روسيتين بصاروخ حديث مضاد للدبابات

قام المهندسون الروس بتحديث أقوى الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "خريزانتيما" ليزوّدوا بها أحدث المروحيتين الروسيتين "مي – 28 إن إم" و" كا – 52 إم" المطوّرتين.

وأكد كبير مصممي مكتب "ماشينوسترويني" الروسي للتصاميم، فاليري كاشين، واقع تحديث صاروخ "خريزانتيما"، فقال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن عملية تحديث صواريخ "خريزانتيما" على وشك الانتهاء.

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يذكر أن صاروخ "خريزانتيما" تم تصميمه في الاتحاد السوفيتي ليصبح أحد المكوّنات المهمة لأقوى المنظومات السوفيتية المضادة للدبابات. وهناك قناتان لتوجيه الصاروخ: إحداهما هي قناة رادارية وثانيهما قناة ليزيرية.

وبفضل ذلك صار بمقدور المنظومة استهداف مدرعتين في وقت واحد. أما الرأس الجوفاء للصاروخ فتستطيع خرق دروع بسماكة متر واحد وراء أجهزة الحماية الدينامية.

وكانت "بي إمي بي – 3" إلى حد الآن عربة وحيدة حملت هذا الصاروخ الخارق. ويقول الخبراء إن العربتين المزودتين بتلك الصواريخ بمقدورها إيقاف كتيبة دبابات مع شرط مراعاة قواعد استخدامها.

وفي حال تزويد مي - 26" صياد الليل" و"كا -52" (التمساح) بهذا النوع من الصواريخ سيكون بإمكانهما استهداف أية دبابة وتدميرها من أعلاها بصفتها أضعف نقطة في تصميم المدرعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا