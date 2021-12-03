أستراليا تزود سلاح البحرية في تشيلي بسفن حربية

أعلن موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن أستراليا سلمت سلاح البحرية في تشيلي سفينتين حربيتين من فئة Adelaide.

وجاء في مقال نشره الموقع "سلّمت البحرية الأسترالية جيش تشيلي فرقاطتين قتاليتين من نوع Adelaide، هاتان السفينتان من المفترض أن تحلا محل الفرقاطات الهولندية القديمة العاملة في سلاح البحرية بتشيلي، والتي اقترب عمر خدمتها الافتراضي على الانتهاء".

وتبعا للموقع فإن تسليم السفينتين سيضمن لسلاح البحرية في تشيلي بالإبقاء على 8 سفن عاملة لضمان الحدود البحرية وحماية المصالح الإقليمية للبلاد.

وكانت وزارة الدفاع في تشيلي قد وضعت خططا عام 2018 لاستبدال السفن القديمة في سلاح البحرية في البلاد، وكان من المفترض أن تستبدل السفن بأخرى جديدة يتم تصنيعها محليا لكن المشروع تعثر لأسباب مالية وتقنية.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Adelaide التي حصلت عليها تشيلي نحو 139 م، وعرضها 14 مترا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 29 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا