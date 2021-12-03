منظومة "كورنيت" الروسية المطوّرة يمكن أن تنصب على أي نوع من المعدات الحربية

يمكن نصب نموذج مطور من منظومة " كورنيت -إي إم" الروسية المضادة للدبابات على أية معدات حربية وذلك بعد تكييفه على منصة جديدة.

أعلن ذلك رئيس تحرير مجلة " أرسينال أوتيشيستفا" (ترسانة الوطن) الروسية، أليكسي ليونكوف. وقال:" يتم وضع الصاروخ داخل حاوية تنطلق منها حيث يمكن تركيبها باستخدام تجهيزات بسيطة على البرج المدرع لرعبة "بي إم بي" مثلا إو أية مدرعة أخرى. كما يمكن نصبها على روبوت سواء كان مجنزرا أو مدولبا أو مقاتلا.

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وحسب الأخصائي الروسي فهناك احتمال يلفت أنظار الخبراء لتركيب النموذج المتطور من "كورنيت" على عربات مدولبة ورباعيات الدفع المدرعة وغير المدرعة صغيرة الحجم.

ويعتبر هذا الأمر مهما جدا في حال مرافقة عربات كهذه لقافلة ما تلتقي في مسارها بالمدرعات المعادية. وفي هذه الحال تتحوّل رباعية الدفع الصديقة المزودة بمنظومة "كورنيت" المطورة إلى سلاح خطير بمقدوره تدمير الأهداف المدرعة المعادية التي تعرقل حركة القافلة الصديقة.

يذكر أن رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، كان قد أعلن على هامش منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي أن روسيا قد تلقت بضعة طلبات من بعض البلدان بتوريد عربات "تيغر" الروسية رباعية الدفع المزودة بمنظومات "كورنيت – إي إم" المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا