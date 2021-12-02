بريطانيا تبني ورشة جديدة لتصنيع السفن الحربية

ذكر موقع Naval News أن بريطانيا تشيّد مبنى جديدا سيخصص لتجميع هياكل سفن Type-31 العسكرية الحديثة.

وتبعا للموقع فإن شركة Babcock البريطانية تعمل على تشييد مبنى جديد لتجميع سفن Type-31 في حوض بناء السفن التابع لها في مدينة روسيث، وسيعمل في هذا المبنى نحو 500 موظف، كما سيضم روافع ومعدات خاصة قادرة على تجميع سفينتين من الطراز المذكور بنفس الوقت.

وكانت شركة Babcock البريطانية قد فازت في نوفمبر 2019 بمناقصة لتصنيع 5 سفن قتالية من فئة Type-31 لصالح سلاح البحرية في البلاد، ويفترض تجهيز السفن الخمس الخدمة لصالح الجيش البريطاني قبل نهاية 2027، وفي سبتمبر الفائت شهد حوض بناء السفن التابع للشركة احتفالية خصصت للبدء بتصنيع أول سفينة من هذه السفن.

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وتعتبر سفن Type-31 الجديدة نماذج معدّلة عن فرقاطات Arrowhead-140 القتالية المعتمدة حاليا في سلاح البحرية الدنماركي، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه أكثر من 6500 طن، كما يمكنها الإبحار لمسافات تزيد عن 9000 ميل في كل مهمة، وبسرعة تصل إلى 26 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا