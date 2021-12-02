سلاح البحرية الفرنسي يحصل على غواصة نووية جديدة

ذكر موقع Naval Group المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش الفرنسي سيحصل على غواصة نووية جديدة من فئة "باراكودا".

وجاء في مقال نشره الموقع حول الموضوع "جرت مؤخرا عملية إخراج غواصة نووية جديدة من نوع باراكودا من حوض بناء السفن التابع لـ Naval Group في شيربورغ الفرنسية، وهي ثاني غواصة نووية متعددة الأغراض من فئة باراكودا يتم تطويرها للجيش الفرنسي".

وتبعا للموقع فإن غواصات "باراكودا" الجديدة صممت لتحل محل غواصات "روبي" التي تعمل في خدمة الجيش الفرنسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتطور هذه الغواصات في إطار عقود كانت قد وقعتها الحكومة الفرنسية عام 2006 مع شركة Naval Group، إذ تنص العقود على تطوير 6 غواصات جديدة بكلفة 8 مليارات يورو تقريبا.

وكانت فرنسا قد بدأت بتطوير أول غواصة "باراكودا" من النوع الجديد عام 2007، وبدأت باختبارها وسلمتها للجيش عام 2020، أما الغواصة الثانية فبدأ تصنيعها عام 2009، ومن المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الفرنسي عام 2022.

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ويبلغ طول كل غواصة منها نحو 99 مترا، وعرضها 8.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5300 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، والعمل لمدة 50 يوما في كل مهمة.

وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للأهداف البحرية، وصواريخ مجنحة مضادة للأهداف البرية.

المصدر: سلاح روسيا