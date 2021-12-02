رسول حمزاتوف.. سفينة خفر حربية تدخل الخدمة في الجيش الروسي (صور)

شهدت مدينة محج قلعة الداغستانية مراسم رفع علم سلاح البحرية الروسي على صاري سفينة الخفر"رسول حمزاتوف"، التابعة لمشروع 22460 (الصياد)، وستقوم بخدمة خفر الساحل الروسي في بحر قزوين.

وأطلقت قيادة البحرية الروسية على سفينة الخفر اسم الشاعر الداغستاني الكبير للقرن الـ20، رسول حمزاتوف، بصفة رمزا للعلاقة القوية التي تربط البحارة الروس بسكان جمهورية داغستان الروسية في شمال القوقاز.

bmpd.livejournal.com

وقال قائد أسطول بحر قزوين الروسي اللواء البحري، ألكسندر بيشكوف، أثناء مراسم رفع العلم البحري على السفينة، إن دخول الفرقاطة الجديدة الخدمة في أسطول بحر قزوين سيزيد إلى حد بعيد من قدرته القتالية.

ويشار أن الفرقاطات من مشروع 22460 تتميز بمواصفات بحرية ممتازة.

يذكر أن الفرقاطة الجديدة بمقدورها السير في عرض البحر في ظروف قوة التموج التي تبلغ 6 درجات. وقد بلغت سرعتها 28 عقدة بحرية. وتم تصنيع السفينة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات. ويمكن للسفينة كذالك اجتياز الجليد بسماكة 20 سنتيمترا.

ويبلغ مدى عملها 3500 ميل بحري، طاقمها 30 فردا.

وتحمل السفينة/الفرقاطة أسلحة الصواريخ والمدافع الحديثة، وعلى سطحها موقع مجهز لإقلاع وهبوط المروحيات.

وتتم قيادة السفينة أوتوماتيكيا وذلك بفضل استخدام منظومة "تريمس" للملاحة التكتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا