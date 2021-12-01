روسيا تبدأ في الإنتاج الصناعي لأول مجمع خفيف ذاتي الحركة وقصير المدى للدفاع الجوي

تستعد شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية لإنتاج مجمع "غيبكا–إس" الخفيف ذاتي الحركة وقصير المدى للدفاع الجوي على دفعات.

صرح بذلك مدير قطاع الأسلحة والذخائر في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، بكخان أوزدويف، في حديث أدلى به يوم 1 ديسمبر لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن مجمع الدفاع الجوي الخفيف "غيبكا–إس" جاهز تماما لإنتاجه المتسلسل.

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وقد أعلن كبير المصممين في مكتب " ماشينوسترويني" للتصاميم ، بصفته فرعا من شركة "الأنظمة فائقة الدقة"، فاليري كاشين، على هامش معرض "أيدكس–2021" للصناعات الدفاعية في القاهرة أن مجمع "غيبكا" الروسي قد خُضع لاختبارات حكومية عام 2019 واجتازها بنجاح.

بينما قال نائب رئيس إدارة التصدير والاستيراد في مكتب "ماشينوسترويني" ألكسندر رومانيوك إن مكونات المجمع تتضمن الصواريخ المضادة للجو من طراز "إيغلا – إس" و"فيربا" والتي عادة ما تنتج كصواريخ محمولة.

يذكر أن مجمع الدفاع الجوي قصير المدى "غيبكا–إس" قادر على مكافحة الطائرات والمروحيات والدرونات والصواريخ المجنحة وأنظمة الأسلحة فائقة الدقة المحلقة على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية ليلا ونهارا وفي ظروف الرؤية المحدودة.

ويزوّد المجمع بـ 4 صواريخ جاهزة للإطلاق من طراز "إيغلا" أو "إغلا–إس" أو "فيربا" تم وضع منصاتها على شاسيه عربة "تيغر–إم" المدولبة.

وقد أكدت اختبارات عام 2019 إمكانية إطلاق الصواريخ من عربة "تيغر" أثناء سيرها بسرعة 30 كلم/ساعة وذلك بغية تدمير الأهداف الجوية.

جدير بالذكر أن "غيبكا–إس" يعتبر أول مجمع روسي تكتيكي خفيف قصير المدى وذاتي الحركة للدفاع الجوي من طراز VSHORAD. ولم ينتج مثيل له من قبل في روسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا