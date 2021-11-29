ارتفاع حاد في نسبة الغازات الضارة بالغلاف الجوي في أوروبا

قفزت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 18 في المئة، الربيع الماضي، بتأثير تعافي القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للإغلاق بسبب كورونا.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يورستات) فإن إجمالي الغازات الضارة المنبعثة في الغلاف الجوي بلغ 867 مليون طن من مكافئ ثنائي أكسيد الكربون في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وهو ما وصفه المكتب بالارتفاع الحاد عن نفس الفترة من العام الماضي عندما أدت عمليات الإغلاق في أنحاء المنطقة إلى خفض الانبعاثات لأدنى مستوياتها على الإطلاق، وأضاف المكتب أن المستويات، رغم زيادتها، ما زالت دون نظيراتها ربع السنوية قبل الوباء.

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وأوضح المكتب أن قطاع التصنيع والتشييد، وهو المسؤول عن أكثر من ثلث الانبعاثات، شهد ارتفاعا بنسبة 22 في المئة، مقارنة بسنة 2020، بينما قفز نصيب قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 17 في المئة، فيما ظل نصيب قطاع الزراعة ثابتا.

بينما ساهم الأفراد والأسر بنحو خُمس الانبعاثات، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة في نصيب الفرد من الانبعاثات المرتبطة بوسائل النقل بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي والتدفئة بنسبة 42 في المئة.

المصدر: "رويترز"