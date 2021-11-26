دبابات "تي - 80" تستخدم قبة مدرعة للحماية من Javelin الأمريكية

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر دبابة "تي – 80" الروسية التي تم وضع قبة مدرعة في أعلى برجها.

وقالت بوابة The Drive الإلكترونية الأمريكية معلقة على الفيديو إن قبب وشبكات مدرعة كهذه صارت أكثر فأكثر تظهر على أبراج الدبابات الروسية. ويبدو أنها تخصص بالدرجة الأولى للحماية من غارات الذخائر الحائمة التي تطلقها الطائرات من دون طيار.

ويعكس ذلك، حسب البوابة، نزعة أوسع نطاقا نحو تحسين حماية الدبابات الروسية التي أظهر النزاع الأخير في قره باغ بعض الثغرات ونقاط الضعف فيها حين تعرضت لضربات الدرونات.

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وتعتقد البوابة أن التصاميم التي تشبه دروعا شبكية تخصص لحماية الدبابة من الأعلى، يعتبر كاتب مقال نشرته البوابة أن قبب كهذه لا تزال في مرحلة التجربة ولم يتخذ بعد قرار بشكلها ومكوناتها.

فيما يعتبر البعض الآخر أن القبب المدرعة مخصصة لردع مخاطر تشكّلها صواريخ Javelin الأمريكية المضادة للدبابات، وأشار إلى أن تركيب أجهزة الحماية على برج الدبابة يمكن أن يخفض من احتمال إصابتها على الرغم من وجود أجهزة الحماية الأكثر فاعلية، مثل منظومة "شتورا" روسية الصنع التي تصيب أجهزة دلالة الهدف ومقاييس المسافة الليزرية التي تزوّد بها رؤوس الصواريخ المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا