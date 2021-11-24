الجيش الكوري الجنوبي يحصل على كاسحة ألغام بحرية متطورة

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن جيش بلادها تسلم مؤخرا كاسحة ألغام بحرية جديدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجيش الكوري الجنوبي حصل مؤخرا على كاسحة ألغام بحرية من فئة Yanyang المطورة، وهي أول سفينة من أصل 3 تنتمي إلى الجيل الثاني المطوّر من هذا النوع.

وأشار موقع DAPA المتخصص بالشؤون العسكرية إلى أن شركة Kangnam Corporation الكورية الجنوبية كانت قد أنتجت سفينتين أخريين من نفس الفئة المذكورة، وتخضعهما حاليا للتجارب، استعدادا لتسليمهما لجيش البلاد.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Yanyang نحو 60 مترا، وعرضها 10.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 700 طن تقريبا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 15 عقدة بحرية، وقطع 2970 ميلا بحريا في كل مهمة.

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وزودت السفن المعدلة من هذه الفئة بأجهزة سونار متطورة متعددة الحزم، كما جهزت بغواصات صغيرة موجهة ومعدات خاصة لاكتشاف وتدمير الألغام البحرية، وسلّحت برشاشات من عيار 20 ملم مضادة للأهداف الجوية والبحرية، ورشاشات من عيار 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا