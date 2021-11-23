الاختبارات الحكومية لمدرعات "أرماتا" تنتهي عام 2022

يتوقع أن تنتهي عام 2022 الاختبارات الحكومية للمدرعات الروسية التي تم تصميمها على أساس منصة "أرماتا" الحديثة الواعدة.

وبينها دبابة "تي – 14" وعربة بي إم بي "تي – 15" وعربة الإصلاح والإجلاء "تي – 16".

أعلن ذلك رئيس إدارة المدرعات والمركبات بالنيابة في وزارة الدفاع الروسية، ألكسندر شيستاكوف، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" للجيش الروسي.

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وقال إن منتديات الجيش التقنية العسكرية تعرض كل عام نماذج جديدة من المدرعات من مشروع "أرماتا"، وحان الوقت الآن لكي تدخل تلك المدرعات في حوزة القوات المسلحة الروسية.

ومضى قائلا إن "الشروط التي تطرحها أمام المدرعات الظروف المعاصرة تقضي بأن تتحول عربات المشاة القتالية وناقلات الأفراد المدرعة إلى عربات متعددة المهام كيلا تستطيع نقل الجند ودعمهم بالنيران فحسب بل ومكافحة مدرعات االعدو وأهدافه الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض. وخلافا لسابقاتها فإن المدرعة الحديثة يجب أن تنفذ تلك المهام ليس من وضع الثبات فحسب بل ومع الحركة وحتى أثناء عبورها للموانع المائية".

أما المطلب الأساسي المطروح أما المدرعات فينحصر في ضمان التحكم بالأسلحة عن بعد. ومن أجل تحقيق هذا المبدأ لا بد من تزويد المدرعات ببرج مدرع مقاتل غير مأهول.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية قد أفادت بأن الميزة الرئيسية لدبابة "تي – 14" (أرماتا) تكمن في توزع أفراد طاقمها داخل كبسولة مدرعة معزولة عن الوقود والذخائر. أما برجها غير المأهول فيزوّد بمدفع أوتوماتيكي عيار 125 ملم ورشاش عيار 12.7 ملم وقاذف قنابل أوتوماتيكي عيار 57 ملم. ويمكن استبدال تلك الأسلحة بأسلحة أخرى وفقا لمهمة توكل إلى الدبابة.

يذكر أن دبابة "تي – 14" تزن 55 طنا، طولها 10.8 متر، عرضها 3.9 متر، ارتفاعها 3.3 متر. ويمكن أن تسير الدبابة على طريق معبدة بسرعة 80 كلم/ساعة إلى مسافة 500 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا