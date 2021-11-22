 
مباشر

البرازيل.. اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له

العلوم والتكنولوجيا

البرازيل.. اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rseq

أعلن خبراء المتحف الوطني في البرازيل عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش في البرازيل الحالية قبل 70-80 مليون عام.

إقرأ المزيد
بريطانيا..اكتشاف بقايا ديناصور له أنف نادر
بريطانيا..اكتشاف بقايا ديناصور له أنف نادر


ويشير موقع G1، إلى أن الخبراء الذين عملوا على استعادة مظهره منذ سبع سنوات من الجمجمة والعمود الفقري والفك وبعض عظام الحوض وحزام الكتف، وعظام الأطراف الأمامية والخلفية التي عثروا عليها، أطلقوا على النوع الجديد اسم Berthasaura Leopoldinae.

البرازيل.. اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له
Museu Naciona/Divulgação
عظام الديناصور المكتشف

ووفقا للخبراء، كان لهذا النوع من الديناصورات جمجمة فريدة الشكل، وليس له أسنان. ويعتقدون أن نظامه الغذائي كان يختلف عن النظام الغذائي لمعظم ديناصورات هذه المجموعة.

ويؤكد العالم جيوفاني الفيس دي سوزا ، على أن "عدم وجود أسنان لديه، لا يعني أبدا أنه لم يكن يلتهم اللحوم".

ويبلغ طول هذا الديناصور حوالي المتر وارتفاعه حوالي 80 سنتمترا ووزنه 8-10 كيلوغرام.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا