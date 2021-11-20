منظومة روسية يمكنها تدمير الأهداف الفضائية الباليستية والصواريخ فرط الصوتية

قال مصدر بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، إن منظومة الدفاع الصاروخي "إس-550" الروسية المحمولة، تستطيع إسقاط الدرون الفضائي الأمريكي X-37 الحامل لرؤوس نووية.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "ستتخصص منظومة الدفاع الصاروخي الاستراتيجية المحمولة S-550 في تدمير الأهداف الفضائية الباليستية والمدارية، وبشكل أساسي في تدمير الرؤوس الحربية النووية للصواريخ العابرة للقارات. ومن بين أهداف هذه المنظومة، الدرون الفضائي الأمريكي X-37 ، بالإضافة إلى الصواريخ فرط الصوتية القادرة على المناورة التي يتم تصميمها في العديد من البلدان".

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وأشار مصدر آخر، إلى أنه "لاعتراض مثل هذه الأهداف، يوجد في المنظومة الجديدة التي يتم تطويرها في روسيا حاليا، رادار بعيد المدى متعدد الوظائف يمكنه اكتشاف الرؤوس الحربية والأجسام الفضائية على مسافات طويلة جدا".

وأوضح المصدران، أن S-550 ستكون في الواقع تعديلا لنظام S-500، ولكن مع تخصص في اعتراض الأهداف الباليستية والمدارية في نطاقات وارتفاعات أكبر بكثير. وفي ذات الوقت لن يكون من اختصاص المنظومة الجديدة اعتراض الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

المصدر: نوفوستي