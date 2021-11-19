سلاح البحرية الصيني يحصل على مدمرة صاروخية جديدة

حصل سلاح البحرية في الجيش الصيني مؤخرا على مدمرة عسكرية جديدة ستعزز من قدراته على حماية الحدود البحرية للبلاد.

وقال موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية "تسلم سلاح البحرية في الجيش الصيني مؤخرا سفينة Anshan الصاروخية، وهي ثالث مدمرة من طراز Type-055 يحصل عليها هذا العام، وستنضم السفينة للخدمة لصالح الأسطول الشمالي للجيش".

وتعمل سفن Type-055 كسفن مرافقة لحاملات الطائرات الضاربة، كما يمكن الاعتماد عليها كمراكز تحكم بحرية في العمليات العسكرية، وكسفن قتالية ودفاعية، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 183 مترا، وعرضها 20 م، كما يمكنها حمل طاقم مكون من 300 شخص، والإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

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وتتسلح هذه السفن بصواريخ HQ-26 الشبيهة بصواريخ SM-3 الأمريكية، وصواريخ HQ-9B المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ YJ-18A المضادة للسفن، فضلا عن مدافع من عيار 130 ملم، وصواريخ HQ-10 للاشتباك القتالي القريب، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا