مؤسسة "بريد روسيا" تُظهر أول تحليق لمروحيتها المسيّرة

أجرت مؤسسة "بريد روسيا" بالتعاون مع شركة "إيروماكس" وحكومة دائرة "يامالو–نينيتس" للحكم الذاتي اختبارات ناجحة خاصة بنقل الحمولة بواسطة مروحية مسيّرة.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "إر بي كا" الروسية وقال إن الاختبارات شاركت فيها مروحية SH-350 المسيرة التي حققت بضع رحلات جوية في مسار ساليخارد – أكساركا – ساليخارد حاملة مجسما من الحمولة. وبلغ الطول الإجمالي للمسار 53 كلم. بينما يبلغ الوزن الأقصى للمروحية عند إقلاعها 350 كيلوغراما ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 5 ساعات، وبمقدورها نقل 100 كلغ من الحمولة التي توضع في حاوية خاصة إلى مسافة 150 كلم بسرعة 90 كلم.

وأوضح الناطق أن مؤسسة "بريد روسيا" تخطط لتفعيل عشرات المسارات في 4 مناطق نائية وهي دائرة يامالو - نينيتس وكامتشاتكا وخانتي مانسي وتشوكوتكا في شمال وشمال شرق روسيا وذلك بعد توقيع اتفاقية مع شركة "إيروماكس" ومؤسسة "بريد روسيا" على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء الصيف الماضي.

المصدر: RT