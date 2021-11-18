موسكو: تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة لا يشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجرائها تجربة ناجحة في الفضاء أسفرت عن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة، ورفضت مزاعم الخارجية الأمريكية "بحدوث أخطار على المحطة الفضائية الدولية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجرائها تجربة ناجحة في الفضاء، أسفرت عن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الشظايا الناتجة عن تدمير القمر الصناعي لا تشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية، وقال إن الصاروخ المضاد للأقمار الصناعية أصاب القمر الصناعي القديم "بدقة متناهية".

ورفضت وزارة الدفاع الروسية مزاعم الخارجية الأمريكية و"البنتاغون"، بأن "تصرفات روسيا تسببت بمخاطر تهدد المحطة الفضائية الدولية".

وقالت الخارجية الروسية إن تجربة المنظومة الروسية المضادة للأقمار الصناعية "ليست موجهة ضد أي طرف ونفذت وفقا للقانون الدولي"، ودعت موسكو واشنطن والقوى الأخرى للتوقيع على اتفاقية تمنع نشر أسلحة في الفضاء، وهو ما ترفضه أمريكا وفقا للخارجية الروسية.

وبالعودة إلى الوراء قليلا نتذكر أن القوات الفضائية الأمريكية كانت قد أعلنت في ديسمبر 2020، أن روسيا أجرت اختبارا لصاروخ مخصص لتدمير الأقمار الصناعية، وقبل ذلك في شهر أبريل 2020 أعلنت عن اختبار روسيا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية.

حينها صرّحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بأن واشنطن بهذه الطريقة تحاول تبرير خططها الخاصة بنشر الأسلحة في الفضاء.

من جهة أخرى، قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في أكتوبر الماضي من عام 2020 إن علماء صينيين طوروا سلاحا جديدا مضادا للأقمار الصناعية، وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل تطوير هذا السلاح، الذي يهدف إلى التحكم في تفجير الأقمار الصناعية، تم كشفها في مقال نشر بمجلة Electronic Technology & Software Engineering.

إذا...

كيف تتم تجارب الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية؟

ولماذا تزعم الولايات المتحدة أن هذه التجارب تتسبب بحدوث أخطار على المحطة الفضائية الدولية؟ إذا كانت الولايات المتحدة نفسها والصين والهند قد خاضت تجارب لمثل هذه المنظومات؟

وأسئلة أخرى ضمن هذا الإطار ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

مع ضيف اللقاء الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، من عمان في الأردن.

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