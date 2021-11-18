تايوان تطور غواصات جديدة لأسطولها الحربي

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن تايوان تعمل على تطوير غواصات جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن حوض بناء السفن التابع لشركة " CSBC" التايوانية بدأ بعملية تطوير أول غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من الجيل الجديد لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد، وستحمل الغواصة الرمز 1168، وأن الهدف من المشروع الذي تعمل عليه الشركة هو تطوير القدرات المحلية في مجال بناء الغواصات العسكرية في تايوان.

وأشار الموقع إلى أن " CSBC" كانت قد وقعت عقودا مع سلاح البحرية التايواني عام 2019 لتطوير الغواصة المذكورة، وتنص الخطط الموضوعة في العقود على تسليم الغواصة للجيش التايواني عام 2025.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة الجديدة التي ستعمل بالديزل والكهرباء ستحصل على منظومات لإطلاق طوربيدات Mk.48 من عيار 533 ملم، ومنظومات لإطلاق صواريخ UGM-84L المضادة للسفن، فضلا عن منظومات قتالية وأجهزة سونار حديثة من تطوير شركتي Lockheed Martin و Raytheon الأمريكيتين.

ويملك سلاح البحرية التايواني حاليا 4 غواصات عاملة بالديزل والكهرباء، اثنتان منهما من صنع أمريكي وتستخدمان لعمليات التدريب، واثنتان تم شراؤهما من هولندا عامي 1987 و1988، وتستخدمان في عمليات حماية الحدود البحرية.

المصدر: سلاح روسيا