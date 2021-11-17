شركة "كرونشتات": الدرونات الروسية يمكن أن تستخدم أجهزة الملاحة الفضائية الأجنبية

يمكن أن تعمل درونات "أوريون" الروسية الضاربة وغيرها من الدرونات الروسية التي تصدر إلى بلدان أخرى اعتمادا على أنظمة ملاحة فضائية أجنبية.

أعلن ذلك مدير عام شركة "كرونشتات" الروسية المصنعة للدرونات، سيرغي بوغاتيكوف، في حديث أدلى به الثلاثاء 16 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية.

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وأشار إلى أن منطقة صيانة الدرونات روسية الصنع واستخدامها المحتمل سيتم توسيعها قريبا إلى حد بعيد وذلك بفضل نشر مجموعات جديدة من الأقمار الصناعية للاتصال في مدارات عالية للأرض ، مما يضمن تغطية المناطق الشمالية واستخدام مجالات ترددات أخرى يمكن أن يستخدمها مصممو الدرونات الروسية.

وقال بوغاتيكوف لقد تم اختبار الأقمار الصناعية الروسية العاملة في مدارات منسقة مع دوران الأرض، وذلك عن طريق إرسال إشارات القيادة من هوائي درون إلى قمر صناعي يقوم بتمرير معلومات لازمة، بما فيها معلومات القيادة وقياس المواصفات.

وأضاف، بوغوتيكوف إن شركته قد باشرت بتصميم درون "سيريوس" الضارب الثقيل الذي يمكن التحكم فيه بواسطة الأقمار الصناعية أو الطائرات الحربية. وقد بلغ وزن الدرون عند إقلاعه 5 أطنان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا