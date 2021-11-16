سلاح البحرية الأسترالي يحصل على سفينة إمداد جديدة إسبانية الصنع

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأسترالي حصل مؤخرا على سفينة إمداد عسكري إسبانية الصنع.

وجاء في مقال نشره الموقع " جرت في إحدى القواعد العسكرية البحرية الواقعة غرب أستراليا مؤخرا احتفالية مخصصة لتسليم جيش البلاد ثاني سفينة إمداد عسكري تم تطويرها في إسبانيا".

وتبعا للموقع فإن السفينة المذكورة طورت من قبل شركة Navantia الإسبانية في إطار عقود وقعت بينها وبين وزارة الدفاع الأسترالية عام 2016، وتعتبر نسخة معدلة عن سفن "كانتابريا" الموجودة في إسبانيا.

ويبلغ طول هذه السفينة 173.9 م، وعرضها 23 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 19500 طنا، ويمكنها نقل طاقم مكون من 122 شخصا، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهمة.

Royal Australian Navy

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وتستطيع هذه السفينة نقل 1450 مترا مكعبا من وقود الطائرات، و8200 متر مكعب من وقود الديزل، و1400 متر مكعب من المياه، و270 طنا من الذخيرة، و470 طنا من المواد الغذائية، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا