سلاح البحرية الباكستاني يتسلم فرقاطة قتالية حديثة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش الباكستاني تسلم مؤخرا فرقاطة قتالية متطورة.

وجاء في مدونة نشرها الموقع "شهد حوض بناء السفن Hudong Zhonghua في الصين مؤخرا احتفالية رسمية لتسليم سلاح البحرية الباكستانية فرقاطة قتالية حديثة من فئة Type-054A، وهي أول سفينة من هذه الفئة تسلمها الصين لباكستان".

ووقعت الصين عقودا مع باكستان في العام 2017 لتطوير سفينتين من النوع المذكور لصالح سلاح البحرية الباكستاني، كما وقع البلدان في عام 2018 عقودا لبناء سفينتين أخريين من الفئة ذاتها، ومن المنتظر أن يستلم الجيش الباكستاني ثاني سفينة من أصل 4 قبل نهاية العام الجاري.

وكانت وسائل إعلام باكستانية قد أشارت سابقا إلى أن " فرقاطات Type-054A المتعددة الأغراض التي سيحصل عليها الجيش ستجهز بأحدث الوسائل لمكافحة التهديدات الجوية والبرية والبحرية المعادية، وستكون أكثر السفن الموجودة في جيش البلاد تقدما من الناحية التقنية والقتالية".

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وتعتبر فرقاطات Type-054A من أهم السفن العسكرية المستخدمة في سلاح البحرية الصيني، إذ يمتلك منها 30 سفينة حاليا، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 134 مترا، وعرضها 16 م، كما تسلحت كل واحدة بـ 32 حجرة لإطلاق صواريخ HQ-16 المضادة للأهداف الجوية، ومنصتين لإطلاق صواريخ C-803 المضادة للسفن، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا