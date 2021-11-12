روسيا تصنع كاسحة ألغام بحرية جديدة لأسطولها البحري

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الأعمال جارية لتطوير كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع "ألكسندريت".

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "انتهى المختصون في مصنع سريدني-نيفسكي الروسي مؤخرا من المرحلة الأولية لتصنيع كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع ألكسندريت، وأخرج الهيكل الأساسي للسفينة من ورشة التجميع".

وأضاف البيان "المرحلة الثانية ستتضمن استكمال بناء أقسام سطح السفينة، وتركيب المعدات الضرورية للأبراج الموجودة على السطح، كما ستجهز السفينة بالأنظمة الأساسية والهوائيات، وبعدها ستنزل إلى المياه لاختبارها أواخر نوفمبر الجاري".

ويبلغ طول السفينة الجديدة 61 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما ستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

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وتبني روسيا سفن "الكسندريت" في إطار المشروع الحكومي 12700 التابع لوزارة الدفاع، وتتميز هذه السفن بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، كما جهزت بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا