باحث يحقق اكتشافا "مفاجئا" في مسار الرحلة المنكوبة MH370!

حقق صياد MH370 اكتشافا "مفاجئا" في مسار رحلة الطائرة المنكوبة، مدعيا أنه يطابق ما وجد في محاكاة منزل الطيار، زهاري شاه.

واختفت رحلة الخطوط الجوية الماليزية في 8 مارس 2014، خلال رحلة روتينية إلى بكين، الصين، وعلى متنها 239 شخصا. وتواصل الكابتن زهاري شاه آخر مرة مع مراقبة الحركة الجوية في الساعة 1:19 صباحا أثناء سفره فوق بحر الصين الجنوبي، قبل أن يختفي.

وطرح عدد لا يحصى من النظريات لشرح اللغز، لكن تحليل الاتصالات الآلية للطائرة مع قمر Inmarsat الصناعي يشير إلى أنها تحطمت على الأرجح في جنوب المحيط الهندي.

ولكن الآن، يدعي المهندس ريتشارد جودفري أنه حقق إنجازا كبيرا بعد تتبع مسار رحلة بوينغ 777 باستخدام برنامج كمبيوتر يُعرف باسم WSPRnet.

ويزعم أن البيانات الجديدة تظهر أن الطائرة وضعت في وضع الانتظار لمدة 22 دقيقة بالقرب من ساحل سومطرة، وهي جزيرة إندونيسية.

وقال: "ما اكتشفته، دون البحث عنه، هو أن MH370 دخلت في نمط تثبيت مضمار السباق في حوالي الساعة 19:12 بالتوقيت العالمي المنسق. فوجئت باكتشاف أن MH370 لم تدخل في نمط تعليق فحسب، بل أن نمط التعليق استمر لحوالي 22 دقيقة. وعند دخول نموذج التعليق كانت MH370 على بعد 150 نانومتر [ميل بحري] من ساحل سومطرة إندونيسيا و40 نانومتر من القوس الثاني. وإذا كان هدف الطيار هو جعل MH370 تختفي دون أن تترك أثرا، فلماذا نهدر الوقود بنمط احتجاز ولماذا لا نتوجه مباشرة إلى أبعد منطقة ممكنة في المحيط الهندي دون انحراف؟".

ويمكن أن يحد من النظريات القائلة بأن الطائرة اختطفت أو عانت من حالة طوارئ على متنها.

وخضع الكابتن زهاري شاه سابقا للتدقيق على مر السنين وسط مزاعم بأنه ذهب في مهمة انتحارية وأخذ ركابه معه.

وأجج ذلك عندما أكد المسؤولون الأستراليون في عام 2016 أن شاه سلك مسارا قيل إن الطائرة تحركت من خلاله "إلى نقطة استنفاد الوقود".

وادعى جودفري أن مسار رحلته الجديد سيكون مشابها جدا لإحدى هذه المحاكاة.

وأضاف جودفري: "إن التحليل الذي أجراه فيكتور إيانيلو وإيف غيوم لبيانات محاكاة الطيران التي عثر عليها على جهاز الكمبيوتر الشامل الخاص برحلة طيران زاهاري شاه، يعد بمثابة مسدس قوي. وزاهاري شاه قام بمحاكاة رحلة واحدة من كوالالمبور عبر مضيق ملقا [بجوار جزيرة سومطرة الإندونيسية] إلى نقطة نفاد الوقود في جنوب المحيط الهندي".

ومع ذلك، هناك قضية واحدة صارخة: محاكاة شاه لم تنتهي أبدا بالطائرة في قاع المحيط.

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وبدلا من ذلك، كان من الممكن أن يكون شاه ببساطة يستعد لهبوط اضطراري في حالة حدوث مشكلة في واحدة من أكثر المناطق النائية في العالم.

وقال مصدر لم يذكر اسمه سابقا لصحيفة Berita Harian الماليزية: "تستند برامج المحاكاة على مدارج في مطار فالانا الدولي في جزر المالديف، وهو مطار مملوك للولايات المتحدة (دييغو غارسيا)، وثلاثة مدارج أخرى في الهند وسريلانكا، وكلها مدرج بطول 1000 متر".

واستبعد مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) سابقا أن المحاكاة غير مهمة للبحث. وقال متحدث: "معلومات المحاكاة تظهر فقط إمكانية التخطيط. ولا تكشف ما حدث ليلة اختفائها ولا مكان وجود الطائرة. ولأغراض تحديد منطقة البحث تحت الماء، تتطابق الحقائق والتحليلات ذات الصلة بشكل وثيق مع سيناريو لم يكن هناك طيار يتدخل فيه في المراحل الأخيرة من الرحلة".

ومنذ عام 2014، عثر على 33 قطعة من الحطام في ستة بلدان - بما في ذلك جنوب إفريقيا ومدغشقر - والتي يعتقد الخبراء أنها تثبت أن الطائرة سقطت في المحيط الهندي.

وغطت آخر عملية بحث واسعة النطاق عن MH370 في عام 2018 من قبل شركة الروبوتات Ocean Infinity - باستخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء - ما يقرب من 50000 ميل مربع ولكن لم يتم استرداد أي شيء.

ويستخدم جودفري الآن مراسل نشر إشارة ضعيفة (WSPR) لمحاولة تحديد مكان الراحة الأخير للطائرة.

ويأتي WSPR عبارة عن شبكة من الإشارات الراديوية تغطي الكرة الأرضية، ما يسمح بتتبع الطائرات أثناء إطلاقها "أسلاك التعثر الرقمية" غير المرئية التي تكشف عن موقعها.

وأدت التجارب المكثفة لتقنية جديدة لتتبع البيانات التاريخية للإشارات اللاسلكية، التي تصطدم بالطائرات إلى اعتقاد الخبراء أنها يمكن أن تشحذ في منطقة بحث أكثر تحديدا تحت الماء.

ويقارن جودفري التكنولوجيا - التي أنشئت في عام 2009 - بشبكة من أجهزة الكشف غير المرئية التي تسجل الحركة بين الغيوم.

وبعد أخبار تجارب WSPR الناجحة، كشف فريق Ocean Infinity عن استعدادهم لاستئناف بحث آخر.

وقالوا: "نحن مهتمون دائما باستئناف البحث سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تقنية جديدة".

المصدر: إكسبريس